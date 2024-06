Gen V: Hamish Linklater nel cast dei nuovi episodi

Hamish Linklater è il primo nome che si è aggiunto al cast della seconda stagione di Gen V, la serie spin-off di The Boys.

Apprezzato per aver partecipato di recente a produzioni di successo quali “Midnight Mass” e “L’ombra dello Scorpione“, l’attore Hamish Linklater ha firmato per dare volto al nuovo preside della Godolkin University nei prossimi episodi della serie Gen V. Il personaggio viene descritto da Variety come “carismatico e affascinante nuovo preside della Godolkin University. Con una preparazione da scienziato, è politicamente brillante, e può contare sulla fiducia e l’ammirazione dei funzionari di più alto livello“.

Come oramai tristemente noto, lo scorso marzo la produzione della serie ha dovuto dire addio a Chance Perdomo, giovanissimo attore scomparso prematuramente a seguito di un incidente con la sua moto (qui la notizia nel dettaglio). A tal proposito, Amazon MGM Studios ha fatto sapere che il suo ruolo nei nuovi episodi di Gen V non sarà soggetto a re-casting, e che la trama sarà pertanto riadattata.

Gen V è stata prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film. Le showrunners della prima stagione sono Michele Fazekas e Tara Butters. Tra i produttori spazio anche per Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg. La serie è disponibile su Prime Video dal 29 settembre 2023.

CAST: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.

TRAMA SERIE: Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell’impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l’ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell’università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

