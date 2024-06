Dexter: Original Sin, Christina Milian tra i nuovi ingressi del cast

Il cast di Dexter: Original Sin, la serie che racconta le origini del mito, continua ad accogliere volti nuovi, e tra questi spicca quello di Christina Milian.

Con una nota ufficiale diffusa ieri, Paramount+ e Showtime hanno confermato l’ingresso nel cast della serie come regular di James Martinez (Love Victor), Christina Milian (Falling Inn Love), Alex Shimizu (The Blacklist) e Reno Wilson (Mike & Molly). Nella nota, inoltre, si evince che la produzione è partita oggi da Miami.

I quattro attori interpretano i membri del Dipartimento di Polizia di Miami. Martinez presta il volto ad Angel Batista, un detective emergente della Omicidi che guida con il cuore; Milian vestirà i panni di Maria LaGuerta, la prima donna detective della Omicidi di Miami Metro; Shimizu sarà Vince Masuka, un analista forense che condivide avidamente la sua esperienza e che non vede l’ora di “imporsi” sul suo nuovo tirocinante, Dexter Morgan; Wilson infine interpreta Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry.

Dexter: Original Sin, tutto ciò che sappiamo

Con Patrick Gibson (nel ruolo di Dexter), il cast vede tra i protagonisti anche il vincitore del Golden Globe Christian Slater (Mr. Robot), che interpreterà suo padre Harry Morgan, e Molly Brown (Senior Year) che interpreta la sorella minore di Dexter, Debra Morgan. Nel cast anche James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson. Clyde Phillips, torna come showrunner e produttore esecutivo della serie prequel di 10 episodi, e ambientata 15 anni prima degli eventi di Dexter. Di seguito la sinossi ufficiale:

Dexter: Original Sin segue Dexter (Gibson) nella Miami del 1991, da studente che si trasforma in un serial killer. Quando i suoi impulsi assetati di sangue non possono più essere ignorati, Dexter trova conforto e comprensione in Harry. Essendo il suo unico confidente, insegna a Dexter un codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di morire, il tutto evitando di essere scoperto dalle forze dell’ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter che inizia uno stage forense presso il dipartimento di polizia della metropolitana di Miami.

La serie prequel è prodotta da Clyde Phillips e prodotto da Showtime Studios e Counterpart Studios. Scott Reynolds ha anche prodotto EP insieme a Michael C. Hall, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez, Lilly Burns, con la produzione di Robert Lloyd Lewis. Michael Lehmann ricopre il ruolo di produttore esecutivo e regista.

