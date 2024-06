Beck Bennett da SNL al Superman di James Gunn

L’attore Beck Bennett si è aggiunto al cast di Superman, il primo atteso film del nuovo DC Universe della Warner Bros.

Noto per essere tra i protagonisti dei famosi sketch del Saturday Night Live (SNL) per ben otto stagioni, ma anche di film come “The Mitchells vs. the Machines“, il celebre comico è stato confermato da SuperHeroHype come probabile reporter, tra i più importanti, del Daily Planet. Bennett si unirà al cast già a lavoro dallo scorso mese di marzo.

Superman farà parte della prima parte del nuovo DC Universe intitolata per l’occasione “Chapter 1: God and Monsters“, di cui fanno parte anche altri progetti (qui l’aggiornamento). La regia sarà di James Gunn, nel cast David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Maria Gabriela de Faria, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Nicholas Hoult come Lex Luthor, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

La descrizione: Questo film sarà il vero punto d’inizio per i piani DCU. “Non è una storia sulle origini“, ha detto Safran. “Si concentrerà su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della giustizia della verità e del modo americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata“.

Il film sarà distribuito nelle sale USA dall’11 luglio 2025.

