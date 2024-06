Manca sempre all’uscita nelle sale italiane di Bad Boys: Ride or Die, ma intanto per Sony Pictures Italia è ancora tempo di promozione.

Questa mattina, per l’occasione, lo studios ha diffuso in rete la versione italiana dell’esplosivo trailer finale, che offre un nuovo sguardo all’affiatatissima coppia action formata da Will Smith e Martin Lawrence, probabilmente alla loro ultima collaborazione per la saga Bad Boys.

Bad Boys: Ride or Die è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Nel cast, oltre alla coppia Will Smith/Martin Lawrence, anche Lex Elle, Ryan Castle, Paola Nunez, Vanessa Hudgens e Jacob Scipio. Le riprese si sono concluse all’inizio del mese di marzo. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 13 giugno 2024.

TRAMA: Quest’estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

