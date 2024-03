Bad Boys 4: il cast annuncia la fine delle riprese

Will Smith e Martin Lawrence torneranno quest’anno al cinema con Bad Boys 4, l’ennesimo capitolo della famosa saga action.

La saga ho ottenuto un importante rilancio nel corso del 2020 con Bad Boys for Life (426 milioni di dollari al Box Office), ragion per cui era scontato che Sony Pictures pensasse a spingersi ancora più in avanti con un quarto capitolo. Nella giornata odierna, a tal proposito, è stato rivelato che le riprese sono ufficialmente chiuse. Ad annunciare il “Wrapping” sono stati Will Smith e Martin Lawrence attraverso i loro canali social ufficiali con una foto dal set.

Di cosa parlerà Bad Boys 4? Beh, al momento non girano voci a riguardo e, a dire il vero, neppure un titolo ufficiale. Ciononostante è chiaro che la trama continuerà la narrazione di Bad Boys for Life con Jacob Shipio che dovrebbe riprendere il ruolo del figlio di Michael “Mike” Lowrey (Will Smith).

Bad Boys 4 uscirà nelle sale dal 7 giugno 2024.

WRAPPED! Nothin’ but Magic every time I’m with my guy. See y’all June 7 for @BadBoys 4!!



📷 @alansilfen

– Will Smith pic.twitter.com/2oYzYnEp9j — Will Smith (@WillSmith2real) March 4, 2024

WRAPPED!! Nothin’ but Magic every time I’m with my guy. See y’all June 7 for @BadBoys 4!! pic.twitter.com/wgE85yYqEj — Martin Lawrence (@realmartymar) March 4, 2024