Ruth Codd nel cast di Dragon Trainer in live action

La saga animata Dragon Trainer approderà al cinema anche in versione live action, e l’esordio in sala è atteso per il 14 marzo 2025.

Con le riprese in corso da metà gennaio, il cast di How to Train Your Dragon (questo il titolo originale) ha accolto nelle ultime ore Ruth Codd, attrice irlandese di recente apprezzata nella serie antologica La Caduta della Casa degli Usher (la nostra recensione). Secondo l’aggiornamento offerto dal The Hollywood Reporter, il ruolo assegnato alla Codd – il primo nel mondo del cinema – sarà quello di Phlegma, la vichinga doppiata da Ashley Jensen nella saga d’animazione.

Dragon Trainer: il film.

Dean DeBlois ha scritto e diretto il film, con Marc Platt e Adam Siegel in cabina di produzione. Il cast scelto per la versione live action vedrà il ritorno di Gerard Butler – già doppiatore nella trilogia animata – nel ruolo di Stoick, con Mason Thames che vestirà il ruolo del coraggioso Hiccup, e Nico Parker come Astrid. Di recente, inoltre, Nick Frost ha firmato per dare volto a Skaracchio Ruttans. Nel cast anche Ruth Codd.

TRAMA: La storia seguirà quanto accaduto nel primo film animato, con Hiccup che incontra per caso un drago nero che chiamerà Sdentato e diventerà suo amico, nonostante tra draghi e vichinghi ci sia del risentimento da tempo.

Dragon Trainer approderà nelle sale USA dal 14 marzo 2025.