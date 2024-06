Angry Birds Movie 3 è ufficialmente in produzione

Rovio, SEGA e la società di produzione di Namit Malhotra e Prime Focus Studios hanno avviato la produzione di Angry Birds Movie 3.

Da molti atteso come naturale proseguimento della fortunata saga animata, il terzo Angry Birds Movie è finalmente divenuto realtà, la conferma è arrivata via Deadline. Il nuovo film sarà prodotto, come anticipato, da Prime Focus Studios, Rovio e SEGA in associazione con One Cool Group, Flywheel Media e dentsu. La DNEG Animation, che ha realizzato l’animazione dei primi due film, chiaramente sarà coinvolta nella progetto di sviluppo.

Angry Birds Movie 3 sarà diretto da John Rice (Angry Birds, Beavis e ButtHead Do the Universe). La sceneggiatura sarà scritta da Thurop Van Orman (Angry Birds 2, Adventure Time, Flapjack), che sarà anche produttore esecutivo insieme a Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, Golden Axe). Il film sarà prodotto da John Cohen (Cattivissimo Me, The Garfield Movie, Angry Birds), Dan Chuba (The Mitchells vs. the Machines) e Carla Connor.

Dal punto di vista del doppiaggio originale, Jason Sudeikis (Ted Lasso, SNL, We’re the Millers) e Josh Gad (Frozen, La bella e la bestia, Gutenberg!, Assassinio sull’Orient Express) torneranno ad offrire la loro voce per i protagonisti Red e Chuck.

