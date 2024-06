Sono ufficialmente partite le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la serie spin-off di Game of Thrones.

Ebbene si, con la seconda stagione di House of the Dragon partita da pochi giorni (la terza è stata già confermata), l’universo narrativo dietro i racconti di George R.R. Martin continua ad offrire nuove chiavi di lettura. La serie spin-off annunciata in febbraio (qui i dettagli) ha finalmente mollato gli ormeggi, e dal web (via THR) è anche apparsa la prima foto ufficiale che ritrae l’attore Peter Claffey nei panni di “Ser Duncan l’Alto”.

Le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms (Il Cavaliere dei Sette Regni) si stanno tenendo in questi giorni da Belfast, nell’Irlanda del Nord, stessa location utilizzata per la serie madre “Game of Thrones“. A tal proposito va sottolineato che la produzione di “House of the Dragon” è di istanza a Londra.

Dalla produzione, inoltre, fanno sapere che nuovi attori si sono aggiunti al cast. Finn Bennett (True Detective) nel ruolo di Aerion Targaryen, Bertie Carvel (Doctor Foster) nel ruolo di Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) nel ruolo di Tanselle, Daniel Ings (The Gentlemen) nel ruolo di Ser Lyonel. Baratheon e Sam Spruell (Fargo) nel ruolo di Maekar Targaryen. Ed ancora, si evince che Sarah Adina Smith (Lessons In Chemistry) si è unita alla produzione per dirigere tre dei sei episodi della stagione, gli altri saranno diretti dalregista e produttore esecutivo Owen Harris (Black Mirror).

Questa è la descrizione ufficiale della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

“Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey), e il suo minuscolo scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientato in un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora passato dalla memoria vivente, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili.”

