House of the Dragon: la serie avrà una terza stagione!

HBO ha annunciato di aver scelto di rinnovare per una terza stagione la serie House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones.

A pochi giorni dall’esordio della seconda stagione (in Italia sarà esclusiva Sky e in streaming solo su NOW dal 17 giugno), la serie House of the Dragon si è assicurata con grande piacere degli appassionati una nuova tornata episodica. Francesca Orsi, vice presidente della programmazione HBO, ha commentato la scelta dell’emittente così:

George [R.R. Martin], Ryan [Condal], il resto dei nostri incredibili produttori esecutivi, il cast e la troupe, hanno raggiunto nuovi traguardi con la fenomenale seconda stagione di House of the Dragon. Siamo stupiti dallo sforzo gigantesco che l’intero team ha profuso nella creazione di una stagione 2 spettacolare, con una portata e una scala che possono rivaleggiare solo con il suo cuore. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la storia di Casa Targaryen e vedere questa squadra brillare di nuovo per la terza stagione”.

La serie tv è stata creata da Ryan Condal (anche nei panni di showrrunner) e George RR Martin. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione conterà su 8 episodi.

La trama della seconda stagione (qui il trailer): Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. In questa seconda stagione il regno verrà spaccato in due e tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

NEL CAST Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.

House of the Dragon S2 approderà su Sky ed in streaming via NOW dal 17 giugno.

Correlati