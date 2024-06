Dopo il trailer, diffuso solo qualche giorno fa, l’horror Immaculate – La Prescelta torna protagonista in rete grazie al rilascio del poster ufficiale.

Come oramai noto, il film diretto da Michael Mohan in Italia ha trovato distribuzione sotto il marchio Adler Entertainment in collaborazione con Leone Film Group. Il lancio nelle sale è fissato per l’11 luglio. Trovate il poster di Immaculate – La Prescelta in fondo alla pagina.

Immaculate è stato prodotto dalla Sweeney in collaborazione con David Bernad della Middle Child Pictures. Oltre a Sweeney e Bernad, tra i produttori sono presenti anche Jonathan Davino per la Fifty-Fifty Films di Sweeney, così come Teddy Schwarzman e Michael Heimler per Black Bear, che ha finanziato interamente il progetto e ha gestito i diritti di vendita internazionali. I produttori esecutivi sono John Friedberg e Christopher Casanova di Black Bear, oltre a Will Greenfield.

Alla regia c’è Michael Mohan. Nel cast del film, invece, con Sydney Sweeney, anche Benedetta Porcaroli, Alvaro Morte, Dora Romano, Giorgio Colangeli e Simona Tabasco.

La Trama: Sydney Sweeney (Tutti tranne te, Euphoria, The White Lotus) interpreta Cecilia, una giovane suora americana profondamente religiosa, che viene chiamata per trasferirsi in un convento remoto nella splendida campagna italiana. Quello che sembra un caloroso benvenuto si trasforma rapidamente in un incubo, quando Cecilia scopre che il convento nasconde segreti oscuri e orrori innominabili. Tra le antiche mura si celano forze maligne che minacciano di trascinarla nell’abisso della follia.

NEON ha rilasciato Immaculate nelle sale USA a partire dal 22 marzo 2024. In Italia dall’11 luglio.

