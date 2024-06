Da poche ore finalmente Netflix ha rilasciato il full trailer italiano di Supacell, la serie britannica in cui i protagonisti sono uomini dotati di superpoteri, tra i quali anche quello di poter affrontare viaggi temporali.

In questo nuovo video assistiamo a diverse nuove scene, non mostrate nel precedente teaser, in cui sono impegnati i nostri supereroi di colore. Questa la sinossi: SUPACELL parla di un gruppo di cinque persone comuni che sviluppano inaspettatamente dei superpoteri. Hanno poco in comune tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra. Spetta a un uomo, Michael Lasaki, riunirli tutti per salvare la donna che ama.

SUPACELL

Rapman è il creatore, shorunner, sceneggiatore e regista principale di Supacell. Collabora nella regia Sebastian Thiel. Producono per la New Wave Energy Joanna Crow , Sheila Nortley e Henrietta Lee. Geraldine Hawkins è la coproduttrice. Produttori esecutivi per la New Wave sono Rapman e Mouktar Mohammed, mentre Anna Ferguson e Steve Searle lo sono per Netflix. Nel cast spazio per Tosin Cole, Eric Kofi Abrefa, Nadine Mills, Calvin Demba, Josh Tedeku, Adelayo Adedayo, Rayxia Ojo, Giacomo Mancini e Eddie Marsan.

La trama: un normale gruppo di persone viene inaspettatamente dotato di superpoteri. Prima che il gruppo abbia davvero la possibilità di capire come usare i propri poteri, scopre che le nuove abilità speciali li hanno resi bersagli della potente agenzia che li ha creati.

Netflix distribuirà Supacell a partire nel mese di giugno 2024.

Correlati