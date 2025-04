Thunderbolts* | Un dietro le quinte dal film Marvel

Un lungo dietro le quinte da Thunderbolts*, il film Marvel Studios in arrivo al cinema, è stato diffuso questa notte in occasione del CinemaCon di Las Vegas.

Manca sempre meno al lancio nelle sale, ed è per questo che per Kevin Feige e company ogni occasione è buona per dare pubblicità a quello che molti hanno considerato un “quasi Avengers“. Presente sul panel del CinemaCon, infatti, il CEO di Marvel Studios ha offerto un nuovo sguardo a Thunderbolts* mostrando alcune sequenze dal dietro le quinte. Ovviamente il breve video offre anche brevi dichiarazioni da parte dei protagonisti, alcuni dei quali presenti alla convention.

Il video è da questa mattina disponibile anche sui canali social ufficiali.

Thunderbolts* | Cosa Sappiamo

Il film è stato diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Il cast conta la presenza di Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman (Sentry/Void).

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.

Il film arriverà nelle sale dal 2 maggio 2025. Dal 30 aprile in Italia.

Thunderbolts* | Dietro le Quinte

3… 2… 1… ️⚡️



Check out this epic behind-the-scenes look at Marvel Studios’ #Thunderbolts, only theaters May 2. Tickets on sale Monday! pic.twitter.com/ZwLJS0T3Na — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 3, 2025