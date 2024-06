La nuova rivisitazione del classico dell’orrore The Exorcist (da noi L’esorcista) affidata a Mike Flanagan ha ottenuto finalmente una data d’uscita.

Annunciata lo scorso 30 maggio (qui la notizia nel dettaglio), la “nuova rivisitazione” vedrà la luce nelle sale a partire dal 13 marzo 2026, a riferirlo un aggiornamento proveniente da Universal Pictures (via THR). Come noto, i piani originali di Morgan Creek e Blumhouse di riavviare la saga attraverso una trilogia sembrano naufragati per sempre a causa dello scarso risultato ottenuto al botteghino da L’esorcista – Il Credente, film massacrato dalla critica uscito lo scorso anno.

Mike Flanagan scriverà, dirigerà e produrrà il nuovo film assieme al produttore Morgan Creek, quest’ultimo di ritorno nella saga dopo aver ceduto i diritti di sfruttamento alla cordata formata da NBCUni, Peacock e Blumhouse nel 2021 per 400 milioni di dollari. Il film sarà prodotto inoltre da Trevor Macy per conto di Intrepid Pictures e Flanagan tramite il suo nuovo banner Red Room Pictures. Anche John Scherer lavorerà al film per conto della Intrepid.

Il film farà parte della trilogia annunciata da Blumhouse iniziata con L’esorcista: Il Credente (qui la recensione)? Sicuramente si dal punto di vista produttivo, ma è evidente che non lo sarà da quello narrativo. Attendiamo nuovi aggiornamenti a tal proposito.

