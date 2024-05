L’esorcista: Mike Flanagan dirigerà un nuovo film della saga horror

Lo specialista in genere horror Mike Flanagan e la Blumhouse Production porteranno al cinema un nuovo film della saga L’esorcista.

La notizia è stata confermata questa notte (via Deadline) da entrambe le parti, le quali si sono dette entusiaste di collaborare ancora insieme – lo hanno fatto per Oculus, Ouija e Hush – per un nuovo film L’esorcista che possa ridare verve ad una saga amata dagli appassionati, ma mal sfruttata nel corso degli anni. A tal proposito, il nuovo film dovrebbe far parte dello stesso universo narrativo di cui fa parte anche il recente “Il Credente“, ma con una storia completamente inedita.

Flanagan ha dichiarato: “L’Esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato un regista, ed è un onore avere la possibilità di provare qualcosa di fresco, audace e terrificante nel suo universo. Ritrovare i miei amici di Blumhouse, con i quali ho realizzato alcuni dei miei lavori preferiti, rende tutto questo ancora più emozionante”.

Mike Flanagan scriverà, dirigerà e produrrà il nuovo film assieme al produttore Morgan Creek, quest’ultimo di ritorno nella saga dopo aver ceduto i diritti di sfruttamento alla cordata formata da NBCUni, Peacock e Blumhouse nel 2021 per 400 milioni di dollari. Il film sarà prodotto inoltre da Trevor Macy per conto di Intrepid Pictures e Flanagan tramite il suo nuovo banner Red Room Pictures. Anche John Scherer lavorerà al film per conto della Intrepid.

Il film farà parte della trilogia annunciata da Blumhouse iniziata con L’esorcista: Il Credente (qui la recensione)? Sicuramente si dal punto di vista produttivo, ma è evidente che non lo sarà da quello narrativo. Attendiamo nuovi aggiornamenti a tal proposito.

