Game of Thrones: la data di Il Cavaliere dei Sette Regni

L’universo televisivo Game of Thrones continua ad espandersi tra prequel e nuovi spin-off, tra questi sarà presente anche Il Cavaliere dei Sette Regni (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight).

Il nuovo prequel, annunciato lo scorso aprire con Ryan Condal impegnato nel ruolo di showrunner, è stato uno degli argomenti principali della teleconferenza dedicata agli utili del quarto trimestre di Warner Bros. Discovery avvenuta nelle ore scorse. Il CEO David Zaslav, per l’occasione, ha infatti rivelato che la nuova serie sarà presentato al pubblico a fine 2025, quindi dopo la seconda stagione di House of the Dragon prevista per la prossima estate.

Il Cavaliere dei Sette Regni vedrà al centro della trama ser Duncan l’Alto (Dunk), un cavaliere errante, ed il giovane Aegon V (Egg) della casa Targaryen. La storia è ambientata a Westeros, circa 90 anni prima degli avvenimenti narrati nelle “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco“. Questa di seguito è la logline del romanzo originale di George R. R. Martin:

“Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros. Un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto (alias Dunk) e il suo minuscolo scudiero, Egg. In un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria dei vivi, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e ineguagliabili amici.”

La nuova serie Il Cavaliere dei Sette Regni (in originale A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight) si va ad aggiungere a Aegon’s Conquest, l’altro spin-off che vedrà al centro della trama l’ascesa del brutale membro della famiglia Targaryen (qui i dettagli).

FONTE: TvLine