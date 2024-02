Game of Thrones: in arrivo lo spin-off su Aegon Targaryen

L’universo televisivo Game of Thrones si avvia ad espandersi ulteriormente grazie alla futura realizzazione di una nuova serie spin-off.

Con la seconda stagione di House of the Dragon in arrivo questa estate (qui il trailer) ed una seconda serie in fase di pre-produzione dal titolo “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“, l’universo televisivo legato ai romanzi firmati da George R.R. Martin si appresta ad accogliere un nuovo show legato alla famiglia Targaryen.

La nuova serie spin-off sarà incentrata sull’ascesa di Aegon Targaryen, e la conquista di Westeros, pertanto è da considerare un prequel di House of the Dragon. Il The Hollywood Reporter ha riferito che lo show – al momento noto come Aegon’s Conquest – vedrà HBO collaborare con lo sceneggiatore Mattson Tomlin (The Batman Parte II).

Come noto dal romanzo originale di Martin, la storia seguirà il brutale Aegon Targaryen, e di come conquistò il continente di Westeros con le sue mogli sorelle, Rhaenys e Visenya, e i loro draghi. Aegon riuscì nell’impresa di unificare con successo sei dei Sette Regni in soli due anni, con solo Dorne in grado di resistere con successo.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.