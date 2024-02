Bill Skarsgard nel trailer del revenge movie Boy Kills World

L’astro nascente Bill Skarsgard sarà presto protagonista di Boy Kills World, un revenge movie ambientato in un futuro distopico in pieno stile Hunger Games.

Il film, prodotto da due specialisti quali Sam Raimi (Evil Dead) e Roy Lee (Barbarian), è stato presentato con grande piacere della critica durante la scorsa edizione del Toronto International Film Festival. Al centro della trama di Boy Kills World vi è un giovane (Bill Skarsgard) sordomuto in cerca di vendetta contro chi anni prima lo aveva reso orfano. Questa è la sinossi ufficiale:

“Boy Kills World è descritto come uno uno spettacolo d’azione unico nel suo genere, ambientato in una realtà distopica da incubo e segue un ragazzo sordomuto con un’immaginazione vibrante. Quando la sua famiglia viene assassinata, fugge nella giungla e viene addestrato da un misterioso sciamano per reprimere la sua immaginazione infantile e diventare uno strumento di morte.”

Come anticipato, le ambientazioni distopiche riportano alla mente il futuro di Hunger Games, tra fazioni, costumi ed usi (ci sono anche i giochi annuali). La regia è stata curata dall’esordiente Moritz Mohr, quest’ultimo anche ideatore della storia in collaborazione con Arend Remmers. Remmers e Tyler Burton Smith hanno scritto, inoltre, la sceneggiatura.

Nel cast Skarsgard avrà la compagnia di Jessica Rothe, Yayan Ruhian, Andrew Koji, Famke Janssen, Brett Gelman, Sharlto Copley e Michelle Dockery.

Boy Kills World verrà distribuito nelle sale americane dal 26 aprile.