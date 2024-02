Borderlands: il trailer italiano del film di Eli Roth

Il film ispirato alla saga videoludica Borderlands sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures. Da oggi è anche disponibile il trailer italiano.

Con una release nelle nostre sale fissata per il mese di agosto, Borderlands porterà il pubblico in un futuro post-apocalittico, con un gruppo bizzarro di anti-eroi pronti a tutto per centrare il loro obiettivo. Nel cast di grande spessore spiccano i nomi di Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis, ma anche di Kevin Hart ed Edgar Ramirez.

Borderlands: il film.

Il film è stato scritto e diretto da Eli Roth. La Lionsgate ha prodotto la pellicola, con Avi Arad e Ari Arad accreditati come produttori con la loro Arad Productions, insieme a Erik Feig e alla sua Picturestart. Tra gli sceneggiatori accreditati, spazio per Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Chris Bremner e Sam Levinson, oltre al già citato Craig Mazin con lo pseudonimo Joe Crombie. Al cinema dal 9 agosto 2024.

NEL CAST: Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Edgar Ramirez, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond, Bobby Lee, Charles Babaloa.

TRAMA: Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, è costretta a tornare, a malincuore, su Pandora, il suo pianeta natale che è il più caotico della galassia. La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas (Ramírez), il più potente figlio di p*a dell’universo. Lilith stringerà un’alleanza con un’improbabile squadra di reietti: Roland (Hart), un mercenario esperto, Tiny Tina (Greenblatt), una adolescente amante degli esplosivi e il suo muscoloso protettore Krieg (Munteanu), Tannis (Curtis), una scienziata pazza che ne ha viste di tutti i colori e Claptrap (Black), un robottino logorroico e saccente. Insieme, questi strampalati eroi dovranno sconfiggere una specie aliena e pericolosi banditi e scopriranno uno dei segreti più incredibili di Pandora. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma alla fine combatteranno per qualcosa di più grande: la loro amicizia. Basato su una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi, benvenuti in BORDERLANDS. Ad agosto solo al cinema!