Tom Cruise nel cast del nuovo film di Alejandro G. Iñárritu

La star hollywoodiana Tom Cruise sarà protagonista del cast del nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu. Ecco tutte le informazioni.

Impegnato ancora nella realizzazione di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Due, l’action man Tom Cruise sarà la stella – o una delle tante – del cast del nuovo film senza titolo del premio Oscar “Alejandro G. Iñárritu“, a confermarlo è stato un aggiornamento proveniente da Empire. Nessun dettaglio sulla trama del film è stato al momento rivelato, ma la fonte ha rivelato che Iñárritu ha scritto la sceneggiatura nel 2023 assieme a Sabina Berman ed ai suoi collaboratori Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone.

Dietro il progetto, secondo indiscrezioni, ci sarebbero i colossi hollywoodiani Warner Bros e Legendary Pictures.

Dopo aver diretto The Revenant nel 2015, Alejandro G. Iñárritu si è preso una pausa dalla regia tornando poi dietro la macchina da presa per il documentario andato in onda su Netflix dal titolo “Bardo, la cronaca falsa di alcune verità“.