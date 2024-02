Only Murders in the Building 4: Eva Longoria nel cast

La serie Only Murders in the Building tornerà su Disney+ con la quarta stagione, e potrà contare anche sulla presenza nel cast di Eva Logoria.

La notizia è stata confermata questa notte da più fonti, anche se non ci sarebbero al momento dettagli riguardo il ruolo. Con Eva Longoria, il cast di Only Murders in the Building potrà contare ancora una volta su Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, con l’aggiunta di Maryl Streep, il cui ingresso nella serie è arrivata con la terza stagione.

Only Murders in the Building: la serie.

Only Murders in the Building nasce dai co-creatori e scrittori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La quarta stagione prossimamente su Disney+.

La terza stagione vede Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) indagare su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star di film d’azione di Hollywood il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato, mentre il regista Oliver tenta disperatamente di rimettere insieme il suo spettacolo. Su il sipario!