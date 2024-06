Jonathan Majors nel thriller soprannaturale Merciless

Jonathan Majors sarà interprete principale nel thriller soprannaturale diretto da Martin Villeneuve dal titolo Merciless.

La notizia è stata confermata questa sera da Deadline. L’attore, reduce dalla condanna per aggressione e molestie di terzo grado all’inizio di quest’anno, darà volto ad un uomo in cerca di vendetta contro una forza oscura che gli ha portato via la donna amata. Il film sarà diretto da Martin Villeneuve, fratello minora del Denis di “Dune”, e nasce da una sceneggiatura originale di Frank Hannah.

“Merciless intreccia temi di possessione, vendetta e giustizia personale in una narrazione inquietante. Esplora la discesa psicologica di ‘John’ [interpretato da Majors], e le forze soprannaturali che mettono alla prova la sua sanità mentale. Queste le parole di Villeneuve sul film.

Merciless è stato sviluppato a livello produttivo da Christopher Tuffin, protagonista lo scorso anno del successo al botteghino “Sound of Freedom“. Con lui in cabina di produzione saranno presenti anche Kevin Townsend e Kevin DeWalt, insieme ai produttori esecutivi Amanda Delaplaine, Chris Ochs, Andrew Bates e Ben DeWalt.

La carriera di Jonathan Majors ha subito una brusca frenata dopo le accuse, poi tramutate in condanna, di aggressione e molestie di terzo grado ai danni di una ex fidanzata. Le conseguenze di questa annosa vicenda personale sono state il licenziamento dal ruolo di “Kang il Conquistatore” nell’immenso franchise Marvel Cinematic Universe, ma anche l’allontanamento da molti dei progetti il cui nome era stato accostato. Quello in Merciless segnerà il suo ritorno su di un set cinematografico dopo la condanna.

Correlati