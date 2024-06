Donald Sutherland è morto. Il celebre attore ha recitato in una serie impressionante di film vincendo anche tre Golden Globe ed un Emmy.

Deadline ha riferito poco fa della triste notizia: il famoso attore è morto all’età di 88 anni, dopo una lunga lotta contro una malattia. Donald Sutherland ha lasciato la moglie Francine Racette, i figli Roeg, Rossif, Angus e Kiefer (altro grande interprete hollywoodiano) e Rachele.

Noto ai più giovani per il famoso ruolo di Coriolanus Snow nella saga di successo “Hunger Games“, Donald ha lasciato un’impronta impressionante nella cultura artistica durante i tanti anni di carriera. Tra i suoi ruolo più importanti, spicca quello di Hawkeye Pierce nel film “MASH“, ma anche la sua grande interpretazione in “Don’t Look Now“.

Tra i grandi ruoli interpretati spicca nel 1976, quello per Bernardo Bertolucci in “Novecento“, prima ancora aveva già dato prova di grande talento in altri film come “Quella Sporca Dozzina” e per l’appunto “MASH“. Come anticipato in precedenza, in età avanzata ha poi interpretato il freddo leader di Panem nella saga “Hunger Games“.

Donald Sutherland ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2011, ha vinto un Emmy nel 1995 per il film “Cittadino X”, tre Golden Globe nel 1996, 2003 e 2021, ed un Oscar onorario nel 2018.

