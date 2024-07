Speak No Evil: data d’uscita italiana e nuovo poster

Universal Pictures ha ufficializzato la data d’uscita italiana per Speak No Evil, il remake hollywoodiano del celebre horror danese.

Il film sarà distribuito nelle nostre sale a partire dall’11 settembre, l’annuncio è arrivato in concomitanza con il lancio del nuovo poster ufficiale (lo trovate in fondo alla pagina).

Remake americano dell’omonimo film del 2022 diretto dal regista danese Christian Tafdrup (qui la recensione), SPEAK NO EVIL racconta la storia di una famiglia americana in vacanza in Italia, i cui componenti sono Ben e Louise Dalton – rispettivamente Scoot McNairy (Argo, A Quiet Place) e Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro) – e l’estroversa figlia Agnes (Alix West Lefler, The Good Nurse).

Durante la vacanza fanno conoscenza con una famiglia inglese che li invita a trascorrere un fine settimana in un’idilliaca casa di campagna. Il medico Paddy (James McAvoy) e la moglie Ciara (Aisling Franciosi, The Fall – Caccia al serial killer) hanno l’aria di essere una coppia perfetta, ma il figlio Ant (l’emergente Dan Hough) sembra avere un problema e non comunica con le persone.

La Trama: Le due famiglie si ritrovano così sotto lo stesso tetto e la vacanza insieme sembra davvero indimenticabile fino a quando Paddy inizia a manifestare comportamenti inquietanti. Da quel momento, la vacanza da sogno si trasforma in un incubo psicologico dal quale non sarà facile scappare.. In un crescendo di comportamenti sgradevoli, sottile violenza psicologica, tensione e inquietudine, quella che doveva essere una tranquilla vacanza tra amici, sarà l’inizio della fine e porterà alla scoperta di un insospettabile orrore.

Speak No Evil sarà nelle sale italiane dall’11 settembre distribuito da Universal Pictures International Italy.

