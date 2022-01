Il tanto mormorato adattamento live action del franchise Masters of the Universe alla fine sarà prodotto e distribuito da Netflix.

Dopo un clamoroso tira e molla, culminato con l’abbandono del cast da parte di Noah Centineo ad aprile, il progetto live action dedicato a Masters of the Universe è passato ufficialmente nelle mani del colosso dello streaming, a rivelarlo è stato questa notte un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype. La Sony Pictures, a quanto pare, avrebbe chiuso un accordo con Netflix avviato già a fine 2019, proprio come riportato in questo nostro aggiornamento. Come noto, Netflix deteneva in precedenza altri diritti sul franchise, sfruttati tra l’altro attraverso la produzione della serie di Kevin Smith dal titolo Masters of the Universe: Revelation e della serie animata in CG He-Man and the Masters of the Universe.

Ma non è tutto. Sempre secondo la fonte, infatti, l’attore Kyle Allen (West Side Story) sarebbe stato scelto per sostituire Noah Centineo nel ruolo protagonista di He-Man, mentre Aaron Nee e Adam Nee sarebbero stati riconfermati alla regia anche da Netflix.

MASTERS OF THE UNIVERSE

PRODUZIONE: Tra i produttori del film figurano Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch con la loro Escape Artists. La sceneggiatura sarà firmata da Art Marcum e Matt Holloway, l’ultima firma sarà di Dave Callaham. La regia sarà di Aaron Nee e Adam Nee. CAST: Kyle Allen. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA: La storia alla base della serie, ambientata nel mondo fantastico di Eternia, è la lotta tra le forze del bene, costituite dai Guerrieri Eroici (Heroic Warriors) guidati da He-Man, l’uomo più forte dell’universo e le forze del male rappresentate da Skeletor e dai suoi Guerrieri Diabolici (Evil Warriors).