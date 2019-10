Sony Pictures ha da tempo messo in produzione un reboot di Masters of the Universe, ma da stasera sembra che il cinema possa non essere l'obiettivo dello studios.

Secondo un report del The Hollywood Reporter, infatti, pare che la Sony stia valutando di chiudere un accordo con Netflix, con l'obiettivo di lasciare una parte della produzione, e la distribuzione in esclusiva del film, al colosso dello streaming. La fonte spiega che al momento le parti sono nella fase preliminare delle trattative.

Un accordo del genere, se chiuso, porterebbe la Sony a rischiare di meno a livello economico - non dovendo sostenere spese maestose di marketing - e a Netflix di portare un altro film ad alto budget nel suo già richiestissimo catalogo. Ricordiamo che Netflix nel recente passato ha già instaurato accordi di questo genere con Paramount Pictures.

Al momento continuiamo a tenere il 5 marzo del 2021 come data di rilascio teatrale del film.

Masters of the Universe

Tra i produttori del film figurano Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch con la loro Escape Artists. La sceneggiatura sarà firmata da Art Marcum e Matt Holloway. La regia sarà di Aaron Nee e Adam Nee.

La storia alla base della serie, ambientata nel mondo fantastico di Eternia, è la lotta tra le forze del bene, costituite dai Guerrieri Eroici (Heroic Warriors) guidati da He-Man, l’uomo più forte dell’universo e le forze del male rappresentate da Skeletor e dai suoi Guerrieri Diabolici (Evil Warriors).

