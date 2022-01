Nonostante le riprese di Tyler Rake 2 siano partite da circa due mesi, l’attore Chris Hemsworth sembra non aver assolutamente concluso la sua pesante preparazione fisica.

Attraverso il solito post-social, infatti, il granitico attore australiano ha diffuso un’immagine che non fa che confermare il susseguirsi delle continue sessioni di allenamento a cui si sottopone tra un ciak e l’altro di Tyler Rake 2. Va ricordato che Chris Hemsworth ha terminato le riprese di Thor: Love and Thunder tre mesi, ed anche in quell’occasione ha continuato a tenere il suo fisico allenato anche durante la produzione. Trovate il post-social in fondo alla pagina.

TYLER RAKE 2

Le riprese di Tyler Rake 2 sono partite dall’Australia, con ancora i fratelli Russo (Joe ed Anthony) impegnati in cabina di produzione. Chris Hemsworth sarà ovviamente l’interprete principale, con Sam Hargrave in cabina di regia. Questa di seguito è invece la prima sinossi del sequel:

“Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato. Questo franchise carico d’azione al cardiopalma è diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.”