A pochi giorni dall’inizio di Febbraio 2022, il colosso dello streaming Netflix ha annunciato, come da routine, la lunga lista delle novità in arrivo, tra cinema, serie tv e animazione.

Tra i film in arrivo sul celebre catalogo segnaliamo per gli amanti del genere horror il tanto atteso nuovo capitolo della saga Non Aprite Quella Porta, questa volta diretto da David Blue Garcia, ma anche il romantic movie originale Dalla mia finestra e tanti cortometraggi inediti. Per gli amanti delle serie tv, invece, febbraio 2022 vedrà il ritorno di Raising Dion, la quinta stagione di Riverdale, la seconda di Space Force ed i primi episodi della serie evento Vikings: Valhalla.

Ma andiamo con ordine, ecco la lunga lista delle novità Netflix per Febbraio 2022.

Serie Tv

Raising Dion , seconda stagione (1 febbraio)

, seconda stagione (1 febbraio) Riverdale , quinta stagione (1 febbraio)

, quinta stagione (1 febbraio) Oscuro desiderio, seconda stagione (2 febbraio)

Finding Ola (3 febbraio)

Murderville (3 febbraio)

Il colore delle magnolie, seconda stagione (4 febbraio)

Brooklyn Nine-Nine, settima stagione (6 febbraio)

Finché vita non ci separi (10 febbraio)

Toy Boy, seconda stagione (11 febbraio)

Inventing Anna (11 febbraio)

Fedeltà (14 febbraio)

Fishbowl wives, episodi settimanali (14 febbraio)

Cielo grande (16 febbraio)

Il giovane Wallander, seconda stagione (17 febbraio)

Space Force , seconda stagione (18 febbraio)

, seconda stagione (18 febbraio) Uno di noi sta mentendo (18 febbraio)

Di nuovo 15 anni (25 febbraio)

Vikings: Valhalla (25 febbraio)

(25 febbraio) La giudice (25 febbraio)

Film

Anne Frank, la mia migliore amica (1 febbraio)

Il mistero della casa del tempo (1 febbraio)

Dalla mia finestra (4 febbraio)

(4 febbraio) I Puffi (4 febbraio)

Looop Lapeta (4 febbraio)

Colpo da 500 milioni alla National Bank (5 febbraio)

Sparrows Can’t Sing (5 febbraio)

The Siege of Pinchgut (5 febbraio)

The Winslow Boy (5 febbraio)

Thursday’s child (5 febbraio)

Tout doit disparaître (5 febbraio)

Questo nostro simpatico mondo di pazzi (5 febbraio)

Trois années (5 febbraio)

Twice Round the Daffodils (5 febbraio)

Unearthly Stranger (5 febbraio)

You Made Me Love You (5 febbraio)

Young Wives’ Tale (5 febbraio)

The privilege (9 febbraio)

Into the Wind (10 febbraio)

Upgrade (10 febbraio)

Amore e guinzagli (11 febbraio)

Anne+ Il film (11 febbraio)

Love tactics (11 febbraio)

Tall Girl 2 (11 febbraio)

Bigbug (11 febbraio)

Behind the mask (12 febbraio)

Eroi senz’armi (12 febbraio)

Folli e liberi amplessi (12 febbraio)

High command (12 febbraio)

Home at seven (12 febbraio)

Hitler… connais pas (12 febbraio)

Il tunnel del terrore (12 febbraio)

It’s all happening (12 febbraio)

Josepha (12 febbraio)

Keep Fit (12 febbraio)

L’occhio del maligno (12 febbraio)

La Marsigliese (12 febbraio)

La petite praire aux bouleaux (12 febbraio)

La situation est grave… mais pas désespérée (12 febbraio)

La Vie à l’envers (12 febbraio)

Lady Godiva Rides Again (12 febbraio)

Landfall (12 febbraio)

Le Facteur de Saint-Tropez (12 febbraio)

Le léopard (12 febbraio)

Le secret (12 febbraio)

Les Naufrageurs (12 febbraio)

Loot (12 febbraio)

Man on the Run (12 febbraio)

Mangeclous (12 febbraio)

Mon homme (12 febbraio)

Mystery Junction (12 febbraio)

La scogliera della morte (12 febbraio)

Nothing Barred (12 febbraio)

Nove lune e mezza (12 febbraio)

Objectif 500 millions (12 febbraio)

Offbeat (12 febbraio)

La part du feu (12 febbraio)

La passe du diable (12 febbraio)

Pêcheur d’Islande (12 febbraio)

Sorvegliate il vedovo (12 febbraio)

The Pot Carriers (12 febbraio)

Que les gros salaires lèvent le doigt ! (12 febbraio)

Sette mogli per un marito (12 febbraio)

Spring and Port Wine (12 febbraio)

State Secret (12 febbraio)

The Love Ban (12 febbraio)

The Lovers! (12 febbraio)

La storia di Tommy Steele (12 febbraio)

Tôt ou tard (12 febbraio)

Ritorna il terzo uomo (12 febbraio)

Undercover (12 febbraio)

Viens chez moi, j’habite chez une copine (12 febbraio)

Warn That Man (12 febbraio)

Waterfront (12 febbraio)

West 11 (12 febbraio)

L’adultero (12 febbraio)

Y’a un os dans la moulinette (12 febbraio)

Gli uomini condannano (12 febbraio)

Sugar Baby (12 febbraio)

AI Love You (15 febbraio)

La dea fortuna (16 febbraio)

Erax (17 febbraio)

Fistful of Vengeance (17 febbraio)

Heart Shot (17 febbraio)

Perdonaci i nostri peccati (17 febbraio)

Una famiglia perfetta (17 febbraio)

Non aprite quella porta (18 febbraio)

(18 febbraio) Scappo a casa (22 febbraio)

Tutto su Nina (22 febbraio)

Madea: Il ritorno (25 febbraio)

Animazione