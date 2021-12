Le riprese di Tyler Rake 2 sono partite da qualche giorno, e Chris Hemsworth ha voluto rassicurare i fan con un videomessaggio in cui annuncia “di essere vivo“.

Ebbene si, il finale particolare di Tyler Rake (in originale Extraction) lasciava poco all’immaginazione, ma come sappiamo Hollywood è una macchina dei sogni. Approfittando del grande seguito sui social, l’attore Chris Hemsworth ha commentato il primo video dal set, facendo tra l’altro riferimento al freddo presente sul set innevato scelto per il sequel. Trovate il video in fondo alla pagina.

TYLER RAKE 2

Le riprese di Tyler Rake 2 sono partite dall’Australia, con ancora i fratelli Russo (Joe ed Anthony) impegnati in cabina di produzione. Chris Hemsworth sarà ovviamente l’interprete principale, con Sam Hargrave in cabina di regia. Questa di seguito è invece la prima sinossi del sequel:

“Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato. Questo franchise carico d’azione al cardiopalma è diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.”