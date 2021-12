Peacemaker è tornato: ecco il nuovo trailer della serie tv con John Cena

HBO Max ha da poco diffuso il nuovo esilarante trailer di Peacemaker, la serie tv con John Cena che farà da spin-off del successo DC Films “The Suicide Squad: Missione Suicida“.

Nel nuovo trailer vengono mostrate sequenze inedite, tante scenette esilaranti, ed un primo importante sguardo all’aquila che accompagnerà Peacemaker nelle sue bizzarre missioni. La messa in onda della serie su HBO Max è prevista per il prossimo 13 gennaio 2022, al momento non è prevista una distribuzione italiana. Con il trailer, che trovate in fondo alla pagina, vi proponiamo anche il poster ufficiale.

PEACEMAKER

PRODUZIONE: La serie tv avrà una prima stagione da otto episodi, e sarà incentrata sul supereroe DC Comics che dà il nome alla serie, interpretato come detto da John Cena. CAST: Dal cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida torneranno anche Jennifer Holland e Steve Agee, con loro nel cast anche Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Robert Patrick (Terminator 2), e Chris Conrad (Patriot). Nel cast anche Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson. DISTRIBUZIONE: Dal 13 gennaio 2022 su HBO Max.

TRAMA FUMETTI: Peacemaker è un uomo che crede nella giustizia ad ogni costo, ma che non si preoccupa di uccidere per ottenerla. Il pubblico farà la conoscenza del personaggio interpretato da John Cena dalla prossima estate con The Suicide Squad.