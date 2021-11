Il regista Sam Hargrave ha annunciato via social l’inizio delle riprese di Tyler Rake 2, sequel del fortunato action movie Netflix con protagonista Chris Hemsworth.

L’annuncio è arrivato attraverso un video dal diffuso dal regista attraverso il suo canale Instagram. Nel video è possibile apprezzare le nuove ambientazioni invernali che presumibilmente vedranno protagonista il buon Chris Hemsworth, ancora una volta nei panni del tenace mercenario Tyler Rake.

L’avvio della produzione di Tyler Rake 2 (in originale Extraction 2) è stato confermato lo scorso settembre in occasione dell’evento Netflix noto come TUDUM, ed in quell’occasione è stato anche diffusa una sorta di video presentazione, lo potete rivedere visitando questo nostro indirizzo.

TYLER RAKE 2

Le riprese di Tyler Rake 2 sono partite dall’Australia, con ancora i fratelli Russo (Joe ed Anthony) impegnati in cabina di produzione. Chris Hemsworth sarà ovviamente l’interprete principale, con Sam Hargrave in cabina di regia. Questa di seguito è invece la prima sinossi del sequel:

“Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato. Questo franchise carico d’azione al cardiopalma è diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.”