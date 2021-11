La serie Chucky ha ottenuto il via libera per la seconda stagione

La celebre bambola assassina Chucky ha ottenuto il benestare da USA Network e SyFy per una seconda stagione nel corso del 2022.

L’annuncio (via Bloody Disgusting) è arrivato a seguito del raggiungimento di un ottimo seguito di telespettatori nel corso della sua prima stagione, il cui finale sarà trasmesso su SyFy e Usa Network il 30 novembre. In Italia la serie è ancora inedita, ma potrebbe presto avere spazio, magari proprio su Disney+, grazie alla notizia del rinnovo.

CHUCKY

La nuova serie tv, sviluppata dallo stesso Don Mancini, approderà su SyFy a partire dal prossimo 12 ottobre, in tempo per l’annuale Notte di Halloween, periodo perfetto per un prodotto televisivo di tale portata. Nel cast ci saranno, oltre che Brad Dourif (Chucky), Jennifer Tilly (Tiffany Valentine) e Fiona Dourif (Nica Pierce), anche Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched) e Alyvia Alyn Lind (The Young and the Restless), che interpreteranno i giovani protagonisti della serie, insieme a Devon Sawa (Final Destination), che avrà un ruolo centrale. Il cast presenterà anche i nomi di Christine Elise e Alex Vincent.

Don Mancini ha scritto la sceneggiatura della serie, ha diretto il primo episodio, ma ha anche il ruolo di co-showrunner insieme a Nick Antosca. Alla produzione anche il produttore storico David Kirschner insieme ad Harley Peyton (Twin Peaks). La prima stagione della serie composta da 10 episodi andrà in onda su SyFy e USA Network dal 12 ottobre 2021. La seconda stagione è stata confermata.