Tra gli action movie targati Netflix più apprezzati di sempre, Tyler Rake ha ottenuto il via libera per un sequel già da tempo, e l’occasione per ufficializzare le riprese è arrivata dall’evento noto come TUDUM.

L’ufficialità dell’avvio della produzione di Tyler Rake 2 (in originale Extraction 2) è arrivata attraverso la diffusione da parte di Netflix di un breve teaser trailer in cui viene mostrato come, in effetti, l’oramai amatissimo mercenatio Tyler Rake è sopravvissuto alla fine del primo film. Il video è stato presentato niente di meno che dall’interprete principale “Chris Hemsworth” così:

“Tyler Rake è vivo e vegeto. Il primo film era audace? Aspettate di vedere il secondo! È grazie alla vostra passione che Tyler Rake è sopravvissuto, e nel nuovo film ci saranno alcune delle star d’azione più importanti al mondo.”

Le riprese di Tyler Rake 2 inizieranno presto in Australia, con ancora i fratelli Russo (Joe ed Anthony) impegnati in cabina di produzione. Chris Hemsworth sarà ovviamente l’interprete principale, con Sam Hargrave in cabina di regia. Questa di seguito è invece la prima sinossi del sequel:

“Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato. Questo franchise carico d’azione al cardiopalma è diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.”

