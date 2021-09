Il colosso Netflix ha diffuso poco fa il teaser trailer di Vikings: Valhalla, progetto che farà da sequel alla fortunata serie History dal titolo Vikings.

Il breve video è stato diffuso in occasione dell’evento virtuale noto come TUDUM, e creato da Netflix per i propri abbonati. Trovate il teaser trailer nel tweet ufficiale in fondo alla pagina. Avete già apprezzato il teaser announcement di Tyler Rake 2? Fatelo a questo nostro indirizzo.

Jeb Stuart sarà showrunner e sceneggiatore della serie creata da Michael Hirst. Alla regia del primo episodio ci sarà Niels Arden Oplev, mentre dietro la macchina da presa ci saranno anche Stephen St. Leger e Hannah Quinn. Tra gli sceneggiatori ci sono inoltre Vanessa Alexander, Declan Croghan ed Eoin McNamee.

Il cast vedrà la presenza di Sam Corlett (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Frida Gustavsson (Swoon), Leo Suter (The Liberator), Bradley Freegard (Keeping Faith), Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (I Pilastri della Terra) e Caroline Henderson (Tuya Siempre), mentre tra le presenze ricorrenti ci saranno Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen.

Qui di seguito la descrizione dei personaggi finora confermati:

Corlett sarà Leif Eriksson, cresciuto ai confini del mondo conosciuto in una famiglia molto unita fondata nelle credenze pagane. Il giovane è un marinaio intrepido e fisicamente molto duro, usato per introdurre gli spettatori nel mondo alle prese con un cambiamento violento.

Gustavsson interpreterà Freydis Eriksdotter, fieramente pagana, determinata e testarda, crede in modo profondo nelle antiche divinità. Come il fratello, Leif, la giovane arriva a Kattegat come un'outsider ma diventa una fonte di ispirazione.

Suter avrà il ruolo di Harald Sigurdsson, nato in una famiglia nobile, carismatico, ambizioso e bellissimo, in grado di unire i seguaci di Odino e i cristiani.

Freegard ha la parte di re Canute, sovrano della Danimarca, descritto come un leader vichingo saggio, sapiente e spietato. L'uomo tiene vicini i suoi amici e ancora di più lo fa con i suoi nemici. Le sue ambizioni segneranno il corso della storia.

Jóhannesson sarà Olaf Haraldson, il fratellastro maggiore di Harald, fisicamente immenso e ambizioso, incapace di perdonare e molto duro, oltre a essere un cristiano che segue il Vecchio Testamento.

Berlin avrà la parte di Emma di Normandia, giovane, ambiziosa e di sangue vichingo, oltre a essere politicamente astuta e una delle donne più benestanti in Europa.

Oakes sarà Earl Godwin, sopravvissuto e consuliere del Re dell'Inghilterra, nato tra gli estremisti dal punto di vista politico e in grado di usare l'astuzia per avanzare.

Henderson interpreterà Jarl Haakon, guerriera grandiosa e leader tollerante. La donna governa Kattegat in modo fermo e, seppur sia pagana, è riuscita a mantenere la città aperta a tutte le fedi in un periodo molto difficile, diventando poi mentore di Freydis che viene attirata dalla sua saggezza.

McIntosh interpreterà la Regina Ælfgifu, calcolatrice e ambiziosa. La sovrana danese ha avuto un ruolo nelle lotte per il potere in corso nel Nord Europa, usando il suo fascino e conoscenze per i propri scopi, cercando di ottenere una posizione di potere.

Krogh Nisseen sarò Jarl Kare, una minaccia per i vecchi metodi pagani.

Sentite anche voi questo vento gelido? È Vikings Valhalla, in arrivo prossimamente. #TUDUM pic.twitter.com/hsIIXLqyOO — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021