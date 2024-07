Il Marvel Cinematic Universe è alla ricerca della strada giusta per tornare a prosperare come una volta, a tal proposito l’introduzione di nuovi personaggi potrebbe aiutare.

Con Deadpool & Wolverine oramai in rampa di lancio (uscirà al cinema il 26 luglio), i Marvel Studios potrebbero aver messo gli occhi su nuovi personaggi dei fumetti amati dai fan, ed alcune voci sembrerebbero portare a Hulkling / Teddy Altman.

A lanciare il rumour, perché è di questo che al momento si tratta, è stato My Time To Shine Hello, il cui “scoop” sembrerebbe spingersi anche oltre. In pratica, il famoso insider ha riferito che i Marvel Studios avrebbero puntato l’attenzione sul noto personaggio, accostandolo tra l’altro all’attore Kit Connor. Come noto, il giovane attore è stato partner di Joe Locke nella serie di successo “Heartstopper“, e quest’ultimo è tra i protagonisti di “Agatha All Along” nel ruolo di Wiccan. Nei fumetti Hulkling e Wiccan fanno coppia fissa nel mitico gruppo di supereroi noto come “Young Avengers” che, guarda caso, potrebbe avere spazio nel futuro del Marvel Cinematic Universe attraverso un film tutto suo.

Come anticipato, si tratta al momento di un puro e semplice rumour, ma se fosse confermato per lo studios di Kevin Feige si tratterebbe di un colpo ad effetto visto che Kit Connor e Joe Locke hanno un fandom importante grazie proprio alla serie “Heartstopper“.

Ecco il rumour ripreso da un altro insider in chiave Marvel (Alex Perez):

The og rumor is from @MyTimeToShineH. I’m just corroborating that I heard similarly folks. https://t.co/YHUEmtyrhV — Alex P. (@AlexFromCC) July 15, 2024

Hulkling nei fumetti Marvel Comics

Nei fumetti, Dorrek VIII alias Hulkling è un ibrido Kree-Skrull che possiede forza sovrumana, fattore di guarigione, capacità di volare e anche di cambiare aspetto, essendo un mutaforma come ogni Skrull. È stato creato da Allan Heinberg e Jim Cheung nel 2005, e sulla Terra si fa chiamare – per l’appunto – Teddy Altman.

