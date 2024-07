Prime Video ha da poco svelato il nuovo teaser trailer di Citadel: Diana, la nuova serie action prodotta dai fratelli Russo, con Matilda De Angelis.

Nata come secondo spin-off del progetto esteso iniziato con “Citadel“, la serie Citadel: Diana si è mostrata quest’oggi in tutto il suo potenziale, mostrando una Matilda De Angelis in versione action che si muove in una Milano sconvolta dalla distruzione del Duomo ad opera dell’organizzazione criminale nota come Manticore. Questa di seguito è la trama ufficiale:

“Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.”

Al fianco di Matilda De Angelis spiccano i nomi di Lorenzo Cervasio (Il paradiso delle signore), Maurizio Lombardi (The New Pope), Thekla Reuten (Warrior Nun), Julia Piaton (Profiling), Bernhard Schütz (Tatort) e Filippo Nigro (Tutto chiede salvezza, Suburra: La serie, I Medici).

Alessandro Fabbri (Fedeltà), Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari hanno firmato il capitolo italiano, con Gina Gardini (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero) a bordo come showrunner, mentre la regia è stata affidata ad Arnaldo Catinari (Suburra: La serie). La produzione è di Cattleya. La stagione sarà composta da sei episodi, e andrà in onda dal 10 ottobre 2024.

Oltre allo spin-off italiano, è stato già confermato il capitolo indiano con protagonisti Varun Dhawan (Bhediya) e Samantha Ruth Prabhu (The Family Man). Intanto la serie madre è stata confermata anche per una seconda stagione, qui nel dettaglio.

