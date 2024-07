In meno di 10 giorni Deadpool & Wolverine approderà finalmente nelle sale di tutto il mondo, ma intanto dai Marvel Studios arriva un nuovo trailer.

Come recita il titolo di questo articolo, nel nuovo trailer da un minuto (in fondo alla pagina) sono presenti alcune sequenze inedite, ed una in particolare con un breve sguardo alle varianti di Deadpool, Dogpool a parte. Inoltre, e questa è notizia battuta solo qualche minuto fa, Deadpool & Wolverine pare che avrà uno spazio molto particolare giovedì 25 luglio durante l’imminente San Diego Comic-Con.

Ecco le parole di Kevin Feige (CEO Marvel Studios) a riguardo (via Deadline):

“Credo che la gente sappia che saremo presenti sabato per il nostro tradizionale panel nella Hall H con molte cose interessanti da vedere sui nostri film in uscita. Ma quello che la gente non sa è che giovedì saremo anche nella Hall H per la prima volta in assoluto. I Marvel Studios saranno presenti nella Hall H due volte durante il Comic-Con. Giovedì, ovviamente, ci sarà l’inaugurazione di Deadpool & Wolverine, quindi faremo un divertente panel su Deadpool nella Hall H per commemorare l’inaugurazione e Shawn [Levy], Hugh [Jackman], Ryan [Reynolds] e io saremo lì.”

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

