L’attore Byron Bowers è entrato a far parte del cast di Wonder Man, una delle prossime serie Marvel Studios.

Noto per le sue perfermance in serie quali “Honey Boy” e “The Chi”, l’attore comico ha raggiunto il cast già a lavoro sul set, reduce lo ricordiamo dalla tragedia che ha colpito la crew di produzione lo scorso febbraio. Deadline non ha offerto alcun aggiornamento sul ruolo assegnato a Bowers nella serie.

La serie sarà sviluppata – e diretta – da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e del futuro sequel. Tra i registi anche Stella Meghie. Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie. NEL CAST Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Lauren Glazier, Demetrius Grosse, Josh Gad, Byron Bowers. La serie sarà ovviamente trasmessa su Disney+.

Wonder Man nei fumetti non è altro che Simon Williams, un dirigente d’affari caduto in disgrazia che fa un patto con i Signori del Male per ottenere super poteri e unirsi ai Vendicatori con l’obiettivo di tradirli dall’interno. Dopo aver ottenuto i super poteri, tuttavia, Simon sceglie di non tradire la sua nuova squadra mandando su tutte le furie la terribile setta.

