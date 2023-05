Citadel: Recensione della serie action su Prime Video

Su Prime Video sono disponibili tutti gli episodi della prima stagione di Citadel, la spy story con protagonisti Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. Questa la nostra recensione.

Citadel è un’agenzia di spionaggio indipendente. Conta su agenti di primissimo livello, tra i quali Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas). Otto anni prima degli eventi narrati, Citadel cade sotto i colpi di Manticore, un’organizzazione criminale internazionale che vuole destabilizzare il mondo.

Gli agenti in missione vengono coinvolti in attentati ed esplosioni. Mason e Nadia, a bordo di un treno sono vittime della furia di Manticore. Mason si sveglierà, in salvo, in un letto d’ospedale, privo di memoria. Bernard Orlick (Stanley Tucci), cerca di salvare quel che può, dei segreti di Citadel e si nasconde nell’ombra per anni, fino a quando non incrocerà nuovamente la strada di Mason Kane.

COMMENTO ALLA PRIMA STAGIONE

I fratelli Russo sono i produttori esecutivi di un’appassionante spy story, ricca di scene d’azione e colpi di scena che, pur in soli sei episodi, riesce ad appassionare ed incuriosire lo spettatore. I personaggi sono ben caratterizzati e, come in ogni racconto di spionaggio che si rispetti, non vengono svelati da subito i segreti ed i tormenti che li circondano. Ognuno di loro e funzionale alla storia, non ci sono comparse ma tanti ingranaggi a confezionare quest’attraente serie tv.

A livello narrativo, l’universo avviato dai fratelli Russo – al secolo Joe ed Anthony – sembra poter offrire future storie appassionanti, ma soprattutto capaci di inglobare una discreta quantità di personaggi interessanti e ben caratterizzati, puntando magari ad un futuro crossover in pieno stile Avengers.

Da un punto di vista, meramente, visivo, Citadel è interessante. In alcune sequenze, però, si nota un CGI non proprio perfetto e questo disturba un po’ la visione. Buona in ogni caso la fotografia, dove si vede la mano di Newton Thomas Sigel, qui nel ruolo anche di regista degli episodi assieme alla collega Jessica Yu, esperta filmmaker statunitense del genere thriller. I due lavorano in sinergia, regalando episodi ben confezionati e senza mai sbavature di sorta.

STANLEY TUCCI SU TUTTI

La sua presenza scenica è imponente e, a discapito di un minutaggio inferiore, rispetto agli altri protagonisti, è lui che lascia il segno con il suo modo di recitare in punta di fioretto, anche nei momenti più drammatici. Buono anche il feeling recitativo tra Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con quest’ultima che sembra più a suo agio nel ruolo, anche se Madden interpreta un personaggio complesso che, per ragioni di trama, chiede all’attore di far sbocciare Kane man mano nel corso degli episodi.

IN CONCLUSIONE

La serie dei fratelli Russo parte da un presupposto narrativo abbastanza elementare, ma ha il potenziale di articolare il proprio universo in maniera assolutamente importante. Buona la prima.

Amazon Studios ha già rinnovato per una seconda stagione Citadel e presentato lo spin-off ambientato in Italia: si intitolerà Citadel: Diana, ed uscirà nel corso del 2024 con protagonista Matilda De Angelis. Potrete trovare il teaser trailer visitando questo nostro inidirizzo.

Citadel Regista: Russo Brothers Data di creazione: 2023-05-27 18:41 Valutazione dell'editor

3.5