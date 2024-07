Agatha All Along: il brivido nel teaser trailer della serie

I Marvel Studios hanno da poco rilasciato il teaser trailer di Agatha All Along, la serie nata come spin-off di WandaVision.

Inizialmente nota come Agatha: House of Harkness, poi come Agatha: Coven of Chaos ed infine come Agatha: Darkhold Diaries, la nuova serie Marvel Studios si è finalmente palesata al popolo della rete attraverso un teaser trailer che di certo non disdegna un pizzico di brivido. Agatha All Along, di fatto, parte narrativamente dalla conclusione di WandaVision (qui la recensione) e segue gli sforzi della strega Agatha per ritrovare i suoi poteri, ma anche per ricreare una sua congrega.

Questa è la trama ufficiale:

“La famigerata Agatha Harkness si ritrova senza più potere dopo che un sospettoso adolescente l’ha aiutata a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse è stuzzicato quando lui la supplica di portarlo sulla leggendaria Witches’ Road, una sfida magica di prove che, se superata, ricompensa una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e partono giù, giù, giù per The Road…”

La prima stagione dello spin-off di WandaVision con star Kathryn Hahn è composta da nove episodi. Jac Schaeffer, nel team dei produttori e a capo del gruppo di sceneggiatori, firmerà la regia di alcune puntate. Gli altri episodi saranno realizzati da Gandja Monteiro (Mercoledì) e Rachel Goldberg (A Friend of the Family).

Tra gli interpreti torneranno nel MCU Deborah Jo Rupp nel ruolo di Sharon Davis ed Emma Caulfield Ford in quello di Sarah Proctor. Il cast è poi composto da Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone. Negli episodi appariranno poi David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman, Kate Forbes, Miles Gutierrez-Riley e Okwui Okpokwasil.

I primi due episodi saranno presentati in anteprima su Disney+ il 18 settembre 2024.

