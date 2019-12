Le intere due stagioni di Missions, la serie sci fi francese, sono tornate ad essere disponibili su RaiPlay.

La RAI tolse dal palinsesto della sua piattaforma streaming i singoli episodi, rendendoli fruibili solo per pochi giorni dalla loro messa in onda, ora, per gli appassionati della fantascienza, e per chi non ha potuto seguire questa produzione, entrambe le stagioni di Missions sono tornate quale contenuto esclusivo di RaiPlay.

Ricordiamo che la prima stagione di questa affascinante serie sci fi è andata in onda su RAI 4 a partire dal 6 ottobre scorso, mentre la seconda dal giorno 27 dello stesso mese (queste le nostre recensioni spoiler free: Stagione 1 e Stagione 2).

Missions è stata creata da Henri Debeurme, Julien Lacombe e Ami Cohen, con Julien Lacombe alla regia.

Nel cast Hélène Viviès, Clément Aubert, Mathias Mlekuz, Arben Bajraktaraj, Giorgia Sinicorni, Jean-Toussaint Bernard, Natasha Andrews, inoltre nella seconda stagione si sono aggiunti Barbara Probst, Ralph Amoussoue e Ben Homewood.