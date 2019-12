HBO ha rilasciato il nuovo trailer di The Outsider, la serie tv tratta dai romanzi firmati da Stephen King.

Lo show debutterà negli Usa a partire dal 12 gennaio, ed è stata adattata per il piccolo schermo da Richard Price. In cabina di produzione spazio per Jason Bateman e Ben Mendelsohn, entrambi impegnati anche nel cast.

Nei dieci episodi di The Outsider si racconterà la storia del detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), impegnato nelle indagini sul terribile omicidio di un undicenne ritrovato mutilato nei boschi della Georgia. Le misteriose circostanze portano Ralph, ancora in lutto dopo la morte del proprio figlio, a coinvolgere un’investigatrice privata dai metodi poco ortodossi, Holly Gibney (Cynthia Erivo), le cui incredibili capacità potrebbero spiegare l’inspiegabile.

Il cast conterà i volti di Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Bill Camp, Mare Winningham, Paddy Considine, Julianne Nicholson, Yul Vazquex, Jeremy Bobb, e Marc Menchaca. Jason Bateman apparirà nelle prime due puntate.