Da domani 6 ottobre, a partire dalle 15,45, RAI 4 proporrà in esclusiva assoluta Missions, la serie fantascientifica francese del 2017.

In Missions potremo assistere alla corsa per la conquista del Pianeta Rosso da parte della NASA e dell'ESA. La NASA raggiungerà per prima il nostro roccioso vicino, ma purtroppo quello che poteva sembrare un successo si trasformerà presto in una richiesta di aiuto. L'Agenzia Spaziale Europea dovrà, quindi, organizzare una spedizione a soccorso degli astronauti USA.

La Serie sarà composta da 10 episodi di circa 25 minuti ciascuno, i quali saranno proposti da RAI 4 a cadenza settimanale, e per tre domeniche consecutive.

Missions è stata prodotta da Empreinte digitale ed ideata da Henri Debeurme, Julien Lacombe e Ami Cohen. Nel cast Hélène Viviès, Clément Aubert, Mathias Mlekuz, Jean-Toussaint Bernard, Giorgia Sinicorni, Adrianna Gradziel.