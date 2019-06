I Marvel Studios stanno preparando da tempo l’approdo al cinema di Shang-Chi, il primo cinecomic di stampo cinese, ed il casting sembra finalmente essere entrato nel vivo.

Secondo Thar Hashtag Show pare che i Marvel Studios abbiamo trovato in Ludi Lin (Power Rangers) l’attore giusto per dare volto al primo supereroe cinese. La fonte aggiunge però che il nome di Lin potrebbe non essere l’unico sotto osservazione in casa Marvel.

Con Lin, i Marvel Studios starebbero inoltre trattando l’ingresso nel cast di Donnie Yen (Rogue One), ma nel suo caso si tratterebbe di un ruolo importante si, ma di supporto.

Ovviamente bisognerà attendere conferme nelle prossime settimane.

Shang-Chi sarà diretto da Destin Daniel Cretton. La sceneggiatura è stata affidata nelle mani di Dave Callaham. Il film al momento non ha una data di uscita, ma le riprese potrebbero partire entro fine anno.