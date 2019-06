Amazon Prime Video ha diffuso in serata il nuovo spettacolare trailer di The Boys, la serie supereroistica tratta dai fumetti di Garth Ennis.

Rispetto ai precedenti video, questo nuovo trailer è incentrato sul personaggio interpretato da Karl Urban e la sua squadra, un gruppo di cacciatori di supereroi che si schiera contro i The Seven, ragazzi con superpoteri che di nobile non hanno più nulla.

Senza alcun dubbio, questa nuova serie tv targata Amazon ha tutte le carte in regola per appassionare tutti gli amanti del genere cinefumettistico. Non resta che aspettare il suo approdo sul servizio di streaming.

The Boys sarà sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Nel cast spazio per Karl Urban, Simon Pegg, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Elisabeth Shue.

La graphic novel The Boys è ambientata in un futuro dove i supereroi hanno perso la retta via, questi vengono infatti controllati da una squadra segreta della CIA che ha la missione di supervisionare, e nel caso eliminare, le cosiddette grane.

La serie sarà rilasciata via Amazon Prime dal 26 luglio 2019.