Poche ore fa The CW ha svelato le date delle premiére per la stagione 2019/20, confermando tanta fiducia a Batwoman, la neo-nata di casa Arrowverse.

Il primo show interamente dedicato ad un personaggio lesbo sarà trasmesso da The CW a partire dal 6 ottobre prossimo, lo show andrà in coppia la quinta stagione di Supergirl. Per Batwoman si tratta di un orario di primissima fascia che di certo paventa tanta fiducia in casa The CW.

Il palinsesto del network continua poi con l’esordio della sesta stagione di The Flash l’8 ottobre. Il giorno dopo sarà poi la volta della quarta stagione di Riverdale. Per vedere l’ultima stagione di Arrow bisognerà attendere il 15 ottobre, lo show dedicato al mitico Freccia Verde tornerà in coppia con The Flash.

In cabina di regia del pilot spazio per David Nutter, mentre la sceneggiatura è stata affidata nelle mani di Caroline Dries. I tre nomi dietro la produzione saranno quelli di Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Nel cast del pilot di Batwoman spazio per Ruby Rose, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang.

La prima stagione è stata ufficialmente ordinata, ed andrà in onda su The CW dal 6 ottobre 2019.