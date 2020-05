Da Lucasfilm il video celebrativo per lo Star Wars Day 2020

Nella giornata odierna i fan dell'universo Guerre Stellari festeggiano l'annuale Star Wars Day, ed ovviamente molte sono le sorprese preparate da Lucasfilm per loro.

Da giorni oramai annunciato dallo storico studios creato da George Lucas, il programma dello Star Wars Day 2020 sta regalando - nonostante l'emergenza Coronavirus - importanti emozioni, non ultima quella relativa all'approdo dell'intera saga Star Wars sulla piattaforma digitale Disney+.

Oltre alla suddetta novità, Lucasfilm ha proposto nei giorni poster celebrativi (qui) e video nostalgici (qui), ma anche numerosi contenuti speciali da apprezzare, sempre attraverso Disney+.

Nella giornata odierna, inoltre, è stato diffuso un ulteriore video celebrativo che non poteva non trovare spazio sulle nostre pagine. Lo trovate in fondo al nostro articolo.

Nel mostrarvi il video, auguriamo a voi, specialmente in questi giorni difficili, che LA FORZA SIA CON VOI.

MAY THE 4TH BE WITH YOU