Star Wars Day: Tutte le iniziative preparate da Disney+

MAY THE FOURTH BE WITH YOU

DISNEY+ RENDE OMAGGIO ALLO STAR WARS DAY CON LA PREMIERE DI DISNEY GALLERY: STAR WARS: THE MANDALORIAN E L’EPICA CONCLUSIONE DI STAR WARS: THE CLONE WARS

BURBANK, Calif. (15 aprile 2020) – In occasione dello Star Wars Day, il prossimo 4 maggio, Disney+ renderà omaggio ai fan di Star Wars di tutto il mondo con nuovi contenuti originali, che andranno ad aggiungersi all’ampio catalogo di film e programmi dedicati a Star Wars disponibili sulla piattaforma. Nato come evento spontaneo creato dai fan, lo Star Wars Day è diventato con gli anni una vera e propria celebrazione della saga. Quest’anno, i fan potranno assistere all’attesissima conclusione di Star Wars: The Clone Wars, insieme alla premiere mondiale della nuova docu-serie in 8 episodi Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian.

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian

Premiere - Lunedì 4 maggio

In Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia. Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è una serie documentario in 8 episodi che svela i retroscena di The Mandalorian e farà il suo debutto nel giorno in cui i fan di tutto il mondo celebrano l’intera galassia di Star Wars. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.



“Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e riuscire a vedere con una diversa prospettiva, e magari comprendere meglio, come è stato realizzato The Mandalorian, conoscendo alcune delle persone piene di talento che hanno contribuito alla realizzazione della prima stagione” – afferma Favreau. “Realizzare la serie è stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di poterla condividere con il pubblico”.



I temi trattati in questa stagione includono il processo di realizzazione, l’eredità della saga di Star Wars di George Lucas, come il cast ha dato vita ai personaggi, la tecnologia all’avanguardia utilizzata nella serie, il talento artistico dietro ai modelli, agli effetti e alle creature, oltre alle influenze creative, all’iconica colonna sonora e ai collegamenti con i personaggi di Star Wars e con le scenografie dell’intera galassia.



Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian debutterà tre giorni dopo la conclusione della prima stagione di The Mandalorian in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. I nuovi episodi di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian saranno disponibili ogni venerdì su Disney+.

Star Wars: The Clone Wars

Finale di Serie – Lunedì 4 maggio

Dopo sette stagioni, uno dei capitoli della saga di Star Wars maggiormente acclamati dalla critica, Star Wars: The Clone Wars si concluderà in un giorno speciale, il prossimo 4 maggio, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vedere insieme il finale di serie durante lo Star Wars Day.

Star Wars: The Clone Wars, la serie premiata con un Emmy Award, è stata creata da George Lucas e Lucasfilm Animation, Dave Filoni (The Mandalorian) è il produttore esecutivo/supervisore alla regia. Con un’animazione computerizzata ambiziosa e all’avanguardia, personaggi classici, un’azione sorprendente e l’eterna battaglia tra bene e male, Star Wars: The Clone Wars amplia la storia di Star Wars con nuovissime avventure ambientate in una galassia lontana, lontana.

L’attesissima conclusione della serie acclamata dalla critica esplora gli eventi che hanno preceduto Star Wars: La Vendetta dei Sith.