Il poster celebrativo dell'intera saga Star Wars, dal 4 maggio su Disney+

Come oramai più volte annunciato, in occasione dell'annuale Star Wars Day la piattaforma Disney+ proporrà finalmente l'intera saga Guerre Stellari. Per l'occasione ha diffuso uno splendido poster celebrativo.

Il poster è stato diffuso attraverso i canali social della saga, esso mette insieme tutti i personaggi più importanti della saga Guerre Stellari, coloro che sono riusciti a ritagliarsi un posto nei fan. Lo potete trovare in fondo al nostro articolo. Nei giorni scorsi è apparso in rete anche uno speciale promo celebrativo, lo potete vedere seguendo il nostro indirizzo qui.

Allora siete pronti ad una spettacolare maratona Star Wars?

STAR WARS: L'ASCESA DI SKYWALKER

PRODUZIONE : Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

: Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio. CAST : Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

: Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant. TRAMA : Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

: Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà. IN DIGITALE : Su Disney+ dal 4 maggio 2020.

: Su Disney+ dal 4 maggio 2020. RECENSIONE: A questo indirizzo.

IL POSTER