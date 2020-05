Paramount fissa una data per un nuovo film Transformers

La saga Transformers è destinata ad espandersi ancora, e una nuova conferma arriva dal misterioso nuovo capitolo fissato da Paramount per l'estate del 2022.

Grazie ad un articolo del The Hollywood Reporter è noto da stanotte che Paramount Pictures porterà al cinema un nuovo capitolo della saga Transformers. La data scelta dallo studios è il 24 giugno 2022.

Al momento non è dato conoscere la natura del progetto, è noto però che la Paramount ha da tempo ingaggiato Joby Harold (Army of the Dead) e James Vanderbilt (Zodiac) con l'obiettivo di scrivere due sceneggiatura distinte. Inoltre è noto da ieri che il film d'animazione ambientato su Cybertron è stato affidato a Josh Cooley, regista di Toy Story 4.

Ricordiamo, infine, che lo studios ha dato da tempo il via libera allo sviluppo di un sequel di Bumblebee, unico film della saga riuscito ad ottenere il favore della critica.

Si tratterà di un riavvio completo della saga Transformers? Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo.