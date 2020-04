Star Wars: L'intera saga in un emozionante trailer

Il prossimo 4 Maggio anche Star Wars: L'ascesa di Skywalker sbarcherà su Disney+, andando così a completare la saga presente sulla nuova piattaforma digitale.

Il lancio del nuovo capitolo della saga arriva in concomitanza con lo Star Wars Day. Per l'occasione è stato rilasciato un commovente trailer che mostra la storia dell'intera saga degli Skywalker, ripercorrendo i momenti più significativi dei nove episodi realizzati nel corso degli ultimi anni.

Inoltre sempre il 4 Maggio verrà trasmesso l’episodio finale dell’ultima stagione di The Clone Wars, con l’ultimo episodio di The Mandalorian in onda, e sempre su Disney+, il 1° Maggio.

Per onorare la saga, nello stesso giorno, sarà disponibile anche un cofanetto con tutti gli episodi della saga ricco di contenuti speciali.

Ecco il video speciale.